Fisco: Gusmeroli (Lega), questa delega punta a semplificarlo

- "È un onore e una grande responsabilità essere relatore del testo che, dopo cinquant'anni, si propone di semplificare il sistema fiscale, riducendo le tasse e riequilibrando il rapporto fra cittadini e fisco. È una delega che, agendo a 360 gradi nel rispetto del programma elettorale, contiene molti progetti di legge della Lega e del centrodestra intervenendo sia su principi generali sia su provvedimenti puntuali come la cedolare secca per le locazioni commerciali, il mantenimento della mini flat tax, la Flat tax incrementale come detassazione dei premi di produzione, degli straordinari e delle tredicesime, l'abolizione dell'Irap per le società di persone e altre proposte di legge della Lega". Lo ha detto Alberto Gusmeroli nel suo intervento in Aula, alla Camera, per l'esame della delega sul fisco. "Che l'Italia sia un Paese fra i più complicati non lo dice solo la Banca mondiale: lo dicono cittadini e imprese, che dovrebbero occuparsi principalmente del loro core-business e non di continui adempimenti, quasi 1500 nel 2022 di cui più di 200 nel solo mese di agosto - ha continuato il parlamentare -. Semplificare significa, insieme ai controlli, togliere cibo all'evasione e dare finalmente dignità a quello Statuto del Contribuente che è fra le leggi più vilipese. I 1.150 miliardi di magazzino fiscale, cioè di imposte e sanzioni arretrate mai incassate, sono l'evidenza di un sistema che, complicando, ha finito con il danneggiare gli onesti e favorire i furbi. Fra gli emendamenti passati in commissione, anche la battaglia mia e della Lega per la rateizzazione dell'acconto di novembre, per la prima volta in 50' anni non si pagheranno più le tasse in anticipo ma a anno concluso e reddito guadagnato e la deduzione aggiuntiva sul costo dei nuovi assunti (cosiddetto superammortamento dei costi del nuovo personale assunto). In questa delega - ha concluso Gusmeroli - non ci sono condoni viceversa ci sono accordi preventivi biennali per migliorare il rapporto cittadino/fisco. La sfida per un fisco un po' meno nemico del cittadino si vince oggi". (Rin)