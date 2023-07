Roma: Azione, domani in marcia per tutela pini, intervenire con endoterapie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono subito endoterapie e cure per i pini di Roma". Lo affermano in una nota congiunta la consigliera capitolina di Azione, Flavia De Gregorio, e la consigliera della lista Civica Calenda del Municipio Roma II, Marinella Inguscio. "Negli ultimi tempi questi alberi monumentali, indispensabili per contrastare lo smog cittadino, hanno subito vere e proprie mattanze e oggi, se non curati adeguatamente, rischiano di scomparire per sempre dal patrimonio arboreo della nostra città - spiegano -. Finora l'amministrazione capitolina, invece di preservarli, ha avallato interventi scellerati e tagli indiscriminati che riducendo le loro chiome finiscono per indebolirli e gli impediscono di reagire bene a eventuali terapie. Per questo motivo domani, a partire dalle 18 insieme a cittadini e associazioni, marceremo in difesa dei pini di villa Glori e di tutte le ville storiche di Roma: vogliamo sapere come il Campidoglio vuole affrontare questo problema e quali tipi di endoterapia sono previsti, considerato che, se non fatti celermente, scongiureranno alla nostra città la perdita di ettari di pineta. Ricordiamo che come forza politica - concludono -, abbiamo presentato una mozione per richiedere il catasto del verde, uno strumento che aiuterebbe l'amministrazione a programmare i suoi interventi e agire con cure puntuali sul nostro oro verde".(Com)