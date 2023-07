Italia-Bielorussia: consigliere Tikhanovskaya, rassicurazioni da Roma su rilascio visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rassicurato la leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, a proposito del rilascio di visti ai suoi concittadini. Lo ha fatto nella visita che Tikhanovskaya ha compiuto a Roma la scorsa settimana, come ha scritto in un messaggio su Facebook il consigliere diplomatico di Tsikhanovskaya, Denis Kuchynski. Tajani “ha assicurato che proseguirà il rilascio dei visti per Minsk (lo scorso anno l'Italia era al primo posto per numero di visti rilasciati ai bielorussi) e l’accoglienza di bambini di famiglie oggetto di repressione”. Kuchynski ha ricordato anche la creazione di un gruppo di amicizia italo-bielorusso nel Parlamento italiano, di cui fanno parte “38 parlamentari di quasi tutti i partiti”. “Questo gruppo manterrà la Bielorussia al centro dell'attenzione dell'Italia, oltre a sviluppare la cooperazione con la nostra società civile e i nostri emigrati. Questi legami cementeranno le relazioni bielorusso-italiane per gli anni a venire”, si legge. (Res)