Lavoro: insediato oggi al Cnel il Forum permanente per la diffusione della cultura del consumo responsabile e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Si è svolta questa mattina presso la Sala “Meuccio Ruini” del Cnel, con la partecipazione del Presidente Renato Brunetta, la riunione di insediamento e avvio dei lavori del “Forum Permanente per la diffusione della cultura del consumo responsabile e sostenibile”, istituito dal CNEL con provvedimento adottato il 24 maggio u.s. e presieduto dal Consigliere Paolo Pirani. "Il ruolo dei consumatori, un tempo residuale, grazie all’evoluzione digitale del mercato e all’azione dell’associazionismo e delle forme di rappresentanza, ha assunto un rilievo crescente e può diventare sempre più determinante, soprattutto se dotato dei necessari strumenti di partecipazione e valutazione", ha dichiarato il Presidente del CNEL, Renato Brunetta, in apertura della riunione. "Non c'è ancora un'inversione dei rapporti di forza - ha spiegato - ma certamente la componente dei consumatori non è più disarmata nei confronti dei processi produttivi e distributivi. Penso, ad esempio, a come in tutte le transazioni i giudizi dei consumatori siano ormai determinanti in termini di customer satisfaction e giudizio del fornitore. Ne deriva - ha proseguito il Presidente - che parlare oggi di un ‘Forum permanente per la diffusione della cultura del consumo responsabile e sostenibile’ acquista un valore mai avuto in passato, assolvendo così non a una logica meramente difensiva, ma di responsabilità rispetto a un consumo sostenibile e alla giusta distribuzione dei servizi pubblici. Per questo – ha concluso Brunetta - il Forum rappresenta una grande occasione di protagonismo, che mette in connessione il mondo dei consumatori con la sede istituzionale deputata al dialogo e al confronto sociale, assicurando un ascolto reciproco con i corpi intermedi rappresentati nel Cnel“. Annualmente il Cnel - ha fatto notare il consigliere Paolo Pirani - stila un Rapporto sulla qualità dei servizi pubblici nazionali e regionali. Questi rapporti, però, mancano di un elemento fondamentale, vale a dire la valutazione dei soggetti che usufruiscono dei servizi pubblici”. Pertanto, ha proseguito, “l’idea di coinvolgere il Forum nel processo di stesura del Rapporto è una delle prima cose che abbiamo pensato insieme al Presidente Brunetta per valorizzare un rapporto già significativo, ma che è giusto coinvolga e venga valutato anche dal cittadino”. Altro tema che caratterizzerà l’impegno del Forum è quello energetico: “Crediamo – ha aggiunto Pirani - che la transizione ecologica non debba essere solo subita ma agita, e in questo senso pensiamo che si possa trovare all'interno del Cnel uno spazio importante. Il movimento dei consumatori, poi, può confrontarsi anche sul tema del consumo del territorio, uno dei grandi asset che si intersecano con le scelte di investimenti, anche nell’ambito del Pnrr”. (Rin)