Italia-Usa: prende il via a Washington la conferenza di Aspen Institute sulle relazioni transatlantiche

- Si apre oggi a Washington, presso l'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti, la conferenza Internazionale "The future of the West in a fragmented world", organizzata da Aspen Institute Italia in cooperazione con The Aspen Institute e la Camera di commercio Usa in Italia. L’evento, si legge nel relativo comunicato stampa, è stato aperto dall’ambasciatrice Mariangela Zappia e da Giulio Tremonti, presidente di Aspen Institute Italia e presidente della commissione Esteri alla Camera dei deputati. Alla conferenza, tra gli altri, partecipano anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi; Valentino Valentini, viceministro per le Imprese e per il Made in Italy; Anne Neuberger, vice consigliera per la sicurezza nazionale con delega al dominio cyber e alle tecnologie emergenti; Geoffrey Pyatt, assistente del segretario di Stato Usa per le risorse energetiche; Paula Dobriansky, senior fellow del centro di ricerca Belfer per la scienza e gli affari internazionali; Daniel Gros, professore all’Istituto dell’Università Bocconi per le politiche europee; Marta Dassù, senior advisor per gli affari europei ad Aspen Institute Italia; Claudio Graziano, presidente di Fincantieri; Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo; Natalie Jaresko, presidente dell’Aspen Institute di Kiev; Oksana Antonenko, global fellow del Centro Wilson dell’Istituto Kennan; David Livingston, senior advisor per l’energia dell’inviato Usa per il clima; Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit; e Jose Fernandez, sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l’energia e l’ambiente. (segue) (Was)