Italia-Usa: prende il via a Washington la conferenza di Aspen Institute sulle relazioni transatlantiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sicurezza degli approvvigionamenti agli approcci di Stati Uniti ed Unione europea alla transizione verso l'economia verde, fino agli incentivi messi a disposizione dai governi e dalle risorse degli investitori privati. Al centro della discussione, infine, anche i rapporti politici ed economici tra Stati Uniti e Cina, l'impatto del conflitto sul loro rapporto e la competizione per la leadership tecnologica. Proprio l'evoluzione delle tecnologie e il loro impatto su economia e società richiamano alla ricerca di un sempre più delicato equilibrio (sulle due sponde dell'Atlantico) tra regolazione, spinta all'innovazione e gestione della competizione con la Cina. In questo quadro emerge l'impulso dell'Europa ad un maggiore sviluppo di regole digitali comuni per l'area transatlantica. (Was)