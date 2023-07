Usa: repubblicani dell'Iowa presentano disegno di legge per vietare aborto dopo sei settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori dello Stato dell'Iowa, controllato dai repubblicani, hanno presentato una proposta di legge per vietare l'aborto dopo sei settimane di gravidanza. La misura proposta, riferisce la stampa Usa, è simile a quella presentata nel 2018 che prevedeva il divieto dell'aborto una volta rilevata l'attività cardiaca del feto, cosa che di solito avviene intorno alle sei settimane di gravidanza e prima che molte donne sappiano di essere incinte. L'attuale bozza del disegno di legge, che può essere modificata prima di una votazione, include eccezioni per emergenze mediche, stupro, incesto e anomalie fetali. La precedente proposta di legge del 2018 fu ritenuta incostituzionale da un tribunale distrettuale nel 2019, date le sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti e della più alta Corte dell'Iowa che avevano affermato il diritto costituzionale fondamentale di una donna all'aborto. È improbabile che il disegno di legge incontri ostacoli importanti nella legislatura. La maggior parte degli Stati a guida repubblicana hanno ridotto significativamente l'accesso all'aborto nell'anno da quando la Corte suprema ha fatto marcia indietro sulla cosiddetta sentenza Roe v. Wade del 1973, che ha sancito il diritto costituzionale all’aborto nel Paese. Attualmente 14 Stati federati vietano l'aborto con eccezioni limitate e uno di essi, la Georgia, impone il divieto dopo che è stata rilevata l'attività cardiaca. Diversi altri Stati hanno restrizioni simili che sono in attesa di sentenze del tribunale. (Was)