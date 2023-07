Nato: al vertice di Vilnius si rafforzerà il sostegno all'Ucraina, attesi progressi sull'adesione della Svezia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del vertice di Vilnius, si attendono conferme anche sul fronte dell'aumento delle spese militari per raggiungere la quota minima del 2 per cento del Pil, una posizione cui l'Italia non dovrebbe opporsi. Su questo tetto di spesa minimo sembra esserci ormai un accordo quasi unanime, nell'ottica di un equilibrio fra spese ed efficientamento degli investimenti in capacità difensive che non dovrebbe variare molto dagli obiettivi già espressi nei vertici precedenti. L'idea, per quanto riguarda il fronte europeo, è invece quella di lavorare sull'efficienza della base industriale della difesa, per soddisfare gli obiettivi comuni. (segue) (Rin)