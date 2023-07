Nato: al vertice di Vilnius si rafforzerà il sostegno all'Ucraina, attesi progressi sull'adesione della Svezia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit sarà preceduto lunedì da un incontro fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale Stoltenberg e il primo ministro svedese Ulf Kristersson, che dovrebbe consentire di fare passi avanti concreti verso la ratifica, da parte di Ankara, dell'adesione di Stoccolma. Nonostante alcuni spiacevoli episodi, come quello del Corano dato alle fiamme lo scorso 28 giugno a Stoccolma, le autorità svedesi hanno mostrato maggiore attenzione alle richieste della Turchia espresse durante l'ultimo summit dell'Alleanza atlantica svoltosi a Madrid, in particolare in relazione alla questione dei curdi. Lo scorso 6 luglio, un tribunale svedese ha dichiarato un uomo colpevole di aver tentato di finanziare il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk, considerato fuorilegge in Turchia), una sentenza che potrebbe contribuire a porre fine al veto di Ankara sull'adesione alla Nato. Resta il nodo dell'Ungheria: sinora il Paese ha più volte rimandato il voto di ratifica sull'ingresso della Svezia nell'Alleanza, adducendo come motivazione le dure critiche rivolte negli ultimi anni dalle autorità di Stoccolma al governo guidato dal premier Viktor Orban relative, in particolare, al deterioramento dello Stato di diritto. Lo scorso 4 luglio, tuttavia, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha fatto capire che, se arriveranno messaggi positivi dalla Turchia, le autorità di Budapest si adegueranno e non ritarderanno ulteriormente il processo di adesione della Svezia. Secondo fonti della Nato, i segnali sono positivi e l'accordo sembra possibile ma permane una certa cautela date le criticità emerse nell'ultimo anno. (Rin)