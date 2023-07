Trasporti: Fs, sui binari del Lazio arriva "Blues", il treno ibrido a tripla alimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Blues, treno ibrido del regionale di Trenitalia - società capofila del polo passeggeri del Gruppo Fs italiane - a tripla alimentazione, elettrica, batterie e diesel, progettato e costruito da Hitachi Rail, da oggi viaggia sui binari del Lazio. È stato presentato questa mattina, nella stazione di Rieti, alla presenza di Fabrizio Ghera, assessore ai Lavori pubblici e Mobilità della Regione Lazio, Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, Maria Giaconia, direttore business regionale Trenitalia e sviluppo intermodale e Fausto Del Rosso, direttore regionale Lazio Trenitalia. E' quanto si legge in una nota di Fs. Il nuovo Blues del Regionale rappresenta un vero e proprio salto generazionale, in quanto capace di viaggiare con motori diesel su linee ferroviarie non elettrificate, con motore elettrico su quelle elettrificate e con batterie, per percorrere sia il primo che l’ultimo miglio di linee non elettrificate sia per la sosta nelle stazioni, così da evitare l’uso di carburanti e azzerare emissioni e rumori. La componente ibrida consente inoltre di ridurre del 50 per cento i consumi e una forte diminuzione delle emissioni di Co2 rispetto agli attuali convogli diesel. Una tecnologia di ultima generazione che si traduce in massima flessibilità nell’utilizzo del treno e nel più efficace impiego dei convogli sulle linee con sensibili incrementi delle prestazioni di marcia. (segue) (Com)