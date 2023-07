Trasporti: Fs, sui binari del Lazio arriva "Blues", il treno ibrido a tripla alimentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri, presenta una forte impronta sostenibile che si evince dalle sue molteplici caratteristiche: dalla scelta dei materiali a elevato livello di riciclabilità (95 per cento) alla riduzione dei consumi e delle emissioni di Co2 fino alle postazioni per le bici. A disposizione dei viaggiatori 300 posti a sedere distribuiti su quattro carrozze e un innovativo sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati. "Un progresso importante per la città di Rieti e il rapporto di collaborazione tra Regione Lazio e Trenitalia", spiega Ghera. "La consegna del treno Blues offre una soluzione in più ai pendolari che ogni giorno raggiungono la Capitale - prosegue -. Un treno innovativo e ultratecnologico per dare una prima risposta ad un territorio che aspetta da molto un collegamento ferroviario con Roma. Una prima risposta importante cui seguirà l’arrivo di altri due treni nella flotta, uno entro la fine dell’estate e il terzo entro la fine dell’anno. Potenziare il trasporto pubblico è uno dei principali obiettivi della Regione Lazio e la collaborazione con Trenitalia ci farà raggiungere grandi risultati”. (segue) (Com)