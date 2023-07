Trasporti: Fs, sui binari del Lazio arriva "Blues", il treno ibrido a tripla alimentazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La consegna di oggi del treno Blues rappresenta un segnale concreto di continuità del piano investimenti di Trenitalia per il rinnovo della flotta, così come previsto dal contratto di servizio con la Regione - aggiunge Giaconia -. Siamo orgogliosi della grande trasformazione in atto nel Regionale di Trenitalia e di poter fare viaggiare la nostra clientela a bordo di treni innovativi, capaci di migliorare l’esperienza di viaggio e la mobilità quotidiana, con sensibili benefici oltretutto per l’ambiente grazie alle ridotte emissioni inquinanti e acustiche di questi treni". L’introduzione dei Blues rientra infatti nell’ampio piano di investimenti complessivi, finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore di pendolari e viaggiatori, pari a oltre un miliardo di euro, di cui più di 900 milioni destinati al rinnovo della flotta (con 149 milioni a carico della Regione Lazio) e oltre 400 alla manutenzione. Dopo oggi, altri due nuovi treni Blues sono attesi entro la fine del 2023 e a seguire, di pari passo con la consegna delle case costruttrici, anche i rimanenti Rock previsti dal contratto di servizio che completeranno la fornitura del materiale in un’ottica di complessivo rinnovo e ammodernamento della flotta regionale. (Com)