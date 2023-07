Carburanti: Brunini (Sea), compagnie aeree interessate a Saf, ora tema è volume e prezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utilizzo del Saf (Sustainable aviation fuel) è ancora caratterizzato da un prezzo alto, ma "ci sono compagnie aeree interessate a usare Saf, perché abbiamo stanziato una cifra di contributo all’acquisto". A dirlo è l'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, a margine del convegno “Sostenibilità in azione per il futuro” organizzato da Dhl Express Italy e Sea Milan Airports, che si è tenuto oggi all'aeroporto di Malpensa. "Abbiamo ricevuto richieste cinque volte superiori allo stanziamento" ha sottolineato Brunini, quindi ha assicurato che "scuramente c’è volontà a comprarlo. Ovviamente dovrà crescere e questo sta accadendo prima che diventi obbligatorio, perché nel 2025 sarà obbligatorio con quota crescente". L'Ad ha evidenziato che "però c'è un tema di disponibilità di volumi sufficienti e di prezzo di Saf. C’è tanto da lavorare perché per renderlo sostenibile anche economicamente bisogna che aumenti la produzione il prezzo è si avvicini un po’ di più a quello del carburante normale". (Rem)