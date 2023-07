India: ministro del Commercio Goyal in visita nel Regno Unito oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e dell’industria dell’India, Piyush Goyal, sarà in visita nel Regno Unito oggi e domani (10 e 11 luglio), una visita focalizzata sui negoziati bilaterali per l’accordo di libero scambio e su quelli per l’accordo di partnership economica con l’Associazione europea di libero scambio (Aels). Lo riferisce un comunicato del ministero del Commercio indiano. Goyal avrà incontri con l’omologo britannico e con rappresentanti di vari settori; inoltre, incontrerà ministri e funzionari di Paesi dell’Aels: Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.(Inn)