Viterbo: incendio capannone a Farnese, è strage di tacchini, ne muoiono 14 mila

- Sono 14mila i tacchini rimasti uccisi in un incendio che questa mattina, ha distrutto interamente il capannone in cui venivano allevati nel comune di Farnese in provincia di Viterbo. L’allarme è stato lanciato alle 6 circa, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Gradoli e di Viterbo. Le fiamme, però, si erano ormai propagate all’intera struttura che si estendeva per oltre 2mila metri quadri. All’interno, i 14 mila tacchini non hanno avuto scampo soprattutto quando è collassato il tetto. Al momento sono in corso le opere di smassamento del materiale sotto il quale si cela ancora il rischio che le fiamme riprendano vigore. Sono all’opera i mezzi di movimento terra del comando regionale. Sul posto anche i carabinieri, i veterinari della Asl e i tecnici dell’Arpa.(Rer)