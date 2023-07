Milano: De Corato, oggi al flash mob contro aumento area C, ennesima gabella contro auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, "assieme a colleghi parlamentari, consiglieri comunali, di municipio e regionali di Fratelli d'Italia, ho partecipato al flash mob organizzato a Milano, per dire no all'aumento dell'ingresso in area C che passerà a breve dagli attuali 5 euro a 7,5. Questa è l'ennesima 'gabella' del Sindaco 'green' e dell'amministrazione di centrosinistra che continuano, imperterriti, a perseguitare gli automobilisti milanesi". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando il flah mob di questa mattina contro l'aumento di Area C. "Dopo aver introdotto senza successo il provvedimento di area B, ritenuto inutile al punto che anche lo stesso capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi continua a contestarlo - prosegue e Corato - ora vogliono fare ulteriormente cassa aumentando ulteriormente la tassa per entrare nel centro della città, inclusi i fine settimana. Questa è una vergogna che solo Milano, in Italia, possiede".(Com)