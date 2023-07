Comuni: sindaco Frosinone, 55 per cento di cittadini voterebbe ancora per me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Frosinone "fa piacere sapere che il 55 per cento dei cittadini esprimerebbe nuovamente la propria preferenza per me". Lo afferma in una nota il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. I risultati del sondaggio condotto dall'istituto Noto per il Sole 24 Ore "parlano di una percentuale largamente favorevole all'operato del sindaco e dell'amministrazione, pari al 55 per cento - spiega Mastrangeli -. La graduatoria stilata dalla prestigiosa testata nazionale riporta solo una leggera flessione, rispetto ai voti ottenuti il giorno dell'elezione. Ricevere un ampio apprezzamento, rispetto alla incisività e all'impegno profuso nel portare avanti il proprio mandato amministrativo, fa sicuramente piacere, è un dato che rincuora e conforta, e ci spinge a fare sempre meglio e di più nell'interesse della collettività. Questi dati, che arrivano in concomitanza del primo anno di consiliatura, permettono di stilare un bilancio positivo rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi, spingendoci a proseguire verso l'obiettivo di costruire una città più vivibile e più sostenibile non solo sotto il profilo dell'ambiente, delle infrastrutture e dei servizi digitali, ma anche più moderna e più funzionale sotto il profilo dei servizi alla persona e nei percorsi culturali", sottolinea. (segue) (Com)