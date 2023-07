Veneto: De Berti, investire nella sicurezza stradale è una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nell'ambito della sicurezza stradale è una priorità. Lo ha dichiarato Elisa De Berti, vicepresidente della regione Veneto che oggi ha partecipato dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza dell'intersezione lungo la strada regionale 62 "Della Cisa" con la strada provinciale 3 "Mediana", in Comune di Mozzecane, in provincia di Verona. "Questo intervento all'incrocio Cisa-Mediana rientra in tale obiettivo - ha spiegato De Berti -. Si tratta infatti di una intersezione che presenta rilevanti criticità per la viabilità del territorio comunale di Mozzecane nel veronese ed è per questo che si è ritenuto necessario intervenire. La Regionale della Cisa è la via di accesso alla città di Verona e collega direttamente la viabilità con l'aeroporto Catullo, mentre la provinciale Mediana non solo porta al casello dell'autostrada A22 del Brennero, ma attraversa, lungo il suo sviluppo, diverse aree a destinazione artigianale ed industriale con un importante transito di mezzi pesanti". I lavori, che dureranno 300 giorni, hanno il costo di 983 mila euro. (Rev)