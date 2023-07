Spagna: fallisce l'investitura a Murcia del popolare Miras per mancato sostegno Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolare Fernando Lopez Miras non è riuscito a ricevere oggi l'investitura a presidente della Regione di Murcia per il rifiuto dei consiglieri di Vox che non l'hanno sostenuto dopo il fallimento dei negoziati tra i due partiti. Mentre il Partito popolare (Pp) si è appellato al fatto di aver raggiunto una maggioranza "sufficiente" per governare da solo, avendo ottenuto il 43 per cento dei voti al 28 maggio scorso, la formazione sovranista si rifiuta di agevolare l'investitura senza avere in cambio almeno la vicepresidenza della regione e due assessorati. Ora Lopez Miras ha tempo fino al 7 settembre per trovare un accordo. (Spm)