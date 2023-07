Salario minimo: Appendino (M5s), favorevole 75 per cento italiani, Meloni ascolti suoi elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24, “il 75 per cento degli italiani è favorevole al salario minimo legale per garantire un reddito dignitoso e migliorare la qualità della vita dei lavoratori. Auspico che la premier Meloni legga attentamente tale rilevazione: scoprirà, difatti, che anche gli elettori del Centrodestra dicono sì a questa misura a larga maggioranza”. Lo ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Chiara Appendino. “Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia saranno pure maggioranza in Parlamento, ma su questo tema sicuramente non lo sono nel Paese", ha aggiunto. (Rin)