Napoli: Linea 1 Metro, inaugurato il sottopasso da Porto a Municipio - foto

- Questa mattina, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato inaugurato il tunnel sotterraneo di accesso alla Linea 1 metropolitana che collega il piazzale Angioino del Porto di Napoli alle uscite pedonali di via De Pretis e, a breve, via Medina e piazza Municipio. La galleria, tra i resti degli antichi moli restaurati, è dotata di tapis roulant e illuminata da fessure che lasciano intravedere San Martino. A ridosso del sottopasso, verso il Porto, sistemato anche un infopoint per l'accoglienza ai turisti. (Ren)