Svezia: incontro Erdogan, Stoltenberg e Kristersson questo pomeriggio su possibile adesione Nato

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si incontreranno questo pomeriggio a Vilnius, dove si trovano per partecipare al summit dei capi di Stato e di governo della Nato, per discutere della possibile ratifica turca all'adesione della Svezia all'Alleanza Atlantica. "Incontrerò Kristersson e Erdogan questo pomeriggio per proseguire con il prossimo passo di questo processo", ha dichiarato Stoltenberg in una conferenza stampa congiunta con il presidente lituano Gitanas Nauseda. "È ancora possibile avere una decisione positiva sull'adesione della Svezia alla Nato qui a Vilnius, non abbiamo certezze o garanzie, ma ovviamente ora abbiamo l'opportunità di assicurarci più progressi possibili". La Svezia, ha specificato Stoltenberg, "ha rispettato le condizioni accordate al summit di Madrid dello scorso anno". (Beb)