Speciale energia: Etiopia-Kenya, Afdb approva prestito di 26 milioni di euro per costruzione linea di trasmissione sotterranea

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato un prestito di 26,1 milioni di euro per costruire una linea di trasmissione di energia sotterranea, nell'ambito del corridoio elettrico Etiopia-Kenya, per aumentare l'approvvigionamento energetico della base aerea di Laikipia, in Kenya, e nelle aree circostanti. In una nota, l'istituto di credito panafricano ha rivelato la sua revisione del progetto dell'autostrada elettrica Kenya-Etiopia, affermando che la rete di cavi sotterranei da 132 kilovolt (Kv)che si estende per 16,5 chilometri collegherà le sottostazioni di Nanyuki e Rumuruti in Kenya. La sottostazione, il cui completamento è previsto entro la fine del prossimo anno, fa parte dell'integrazione del progetto di interconnessione elettrica Etiopia-Kenya mentre il Kenya aumenta le importazioni di elettricità dall'Etiopia. “Le attività di approvvigionamento sono state completate e il contratto firmato. Il lavoro di progettazione preliminare è attualmente in corso", ha affermato l'Afdb in una recensione del progetto. (Res)