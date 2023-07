Speciale energia: Mazzali, con festa delle luci A2a arte moltiplica attrattività territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Festa delle Luci, voluta da A2a a Monte Isola, "l'arte si intreccia all'ambiente, moltiplicando l'attrattività turistica del Lago d'Iseo". Lo dichiara Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, portando i saluti del presidente Attilio Fontana, all'inaugurazione della Festa delle Luci, in mostra fino al 23 luglio a Monte Isola, una grande opera "site specific" che include le installazioni "Il Terzo Paradiso dell'Energia" di Michelangelo Pistoletto e le "Ballerine" di Angelo Bonello, allestite sul lungolago della frazione più grande dell'isola lacustre, in località Ere. "Già oggi registriamo ottime presenze sul Lago di Iseo, dove si prospetta un superamento dei visitatori del 2022 (800 mila) e di quelle del 2017, anno già 'da primato', spinto dall'installazione del 'Ponte galleggiante sulle acque" ("Floating Piers") dell'artista Christo. Sono certa che con la Festa delle Luci si batterà ogni record", ha chiuso Mazzali. Il Terzo Paradiso dell'Energia è composto da 16 cumuli di reti, tanti quanti i Comuni del Lago d'Iseo, attraversati e uniti da un perimetro a Led, delineando la celeberrima rivisitazione del segno matematico dell'infinito creata da Michelangelo Pistoletto. Sul lungolago tra Peschiera Maraglio e Sensole sono tornate ad accendersi le Floating Ballerina e Ballerina Sequence, le due opere simbolo di Angelo Bonello. (Com)