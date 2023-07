Speciale energia: Cina, oltre 3 mln di veicoli NEV immatricolati nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 3,13 milioni di veicoli a nuova energia (NEV) sono stati immatricolati in Cina nel primo semestre di quest'anno, in aumento del 41,6% su base annua e raggiungendo un record storico, secondo le statistiche pubblicate dal ministero della Sicurezza Pubblica. Ciò porta il numero totale di NEV immatricolati nel Paese a 16,2 milioni alla fine di giugno, corrispondenti al 4,9% del numero totale delle auto. Secondo le statistiche, nel primo semestre del 2023 sono stati immatricolati in Cina 16,88 milioni di autoveicoli, portando il numero totale dei veicoli a motore posseduti nel Paese a 426 milioni di unità alla fine di giugno. Dei veicoli a motore di nuova immatricolazione, 11,75 milioni erano automobili. Il numero totale delle automobili nel Paese è salito a 328 milioni. Il numero di conducenti di veicoli a motore titolari di patente era di 513 milioni alla fine di giugno, di cui 475 milioni erano conducenti di automobili, ha riferito il ministero. Nel primo semestre del 2023, 11,91 milioni di persone hanno ottenuto la loro patente di guida. In totale, 88 città cinesi avevano più di 1 milione di automobili ciascuna alla fine di giugno, sette in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero di automobili a Pechino e Chengdu ha superato i 6 milioni in entrambe le città. (Res)