Francia-India: Macron invita Modi al Louvre per una cena in suo onore

- Il premier indiano Narendra Modi cenerà al museo del Louvre, a Parigi, con il presidente Emmanuel Macron e altri 200 invitati. Lo ha reso noto l'Eliseo, rcirodando che Modi il 13 luglio sarà a Parigi per partecipare alal Festa nazionale del giorno dopo. Macron presenterà al suo ospite acuni dei più importanti capolavori esposti al museo come La Giorconda o la Nike di Samotracia. Per Modi si tratterà della quinta visita in Francia da primo ministro. (Frp)