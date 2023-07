Siria: media, morto militare turco in attacco Forze democratiche a nord di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di un militare turco morto l'attacco contro la struttura di ricerca scientifica, utilizzata come base militare dalle Forze turche, attaccata con otto missili provenienti da zone controllate dalle Forze democratiche siriane (Sdf) curde e dalla quelle arabo-siriane, nella periferia di orientale della città di Azaz, a nord di Aleppo, in Siria. Lo ha riferito il canale televisivo di opposizione "Syria Tv", secondo cui un altro militare turco è rimasto ferito. Al momento non ci sono conferme da parte di Ankara. (Lib)