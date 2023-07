Regno Unito-Usa: nuovo incontro tra Sunak e Biden in ottobre per colloqui su cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro britannico Rishi Sunak si incontreranno di nuovo a ottobre per colloqui sulla cooperazione economica. Lo ha dichiarato Downing Street in una nota dopo l'incontro dei due leader. Sunak e Biden hanno convenuto che ci sarebbe stato un incontro per "guidare i progressi" sulla Dichiarazione atlantica, un accordo per rafforzare la sicurezza economica in risposta alla crescente minaccia della Cina. Nella dichiarazione si poteva leggere inoltre che i due leader "hanno convenuto sull'importanza della loro amicizia e di continuare il dialogo serrato che hanno avuto in questi mesi".(Rel)