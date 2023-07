Bosnia: nei primi cinque mesi del 2023 aumento del 23,3 per cento di turisti rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi cinque mesi del 2023 la Bosnia Erzegovina ha registrato il 23,3 per cento in più di turisti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, registrando un totale di 566.207 presenze. Gli stessi turisti hanno effettuato 1.202.826 pernottamenti, il 20,2 per cento in più rispetto ai primi cinque mesi del 2022, secondo quanto riporta l'Istituto di statistica del Paese balcanico. Il numero di pernottamenti eseguiti dai turisti locali è stato inferiore del 3,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre il numero di pernottamenti di turisti stranieri è stato superiore del 36,6 per cento. Nel numero totale di pernottamenti, la partecipazione dei turisti nazionali è del 33 per cento e quella dei turisti stranieri del 67 per cento. La maggior parte è stata effettuata da persone provenienti dalla Croazia, 21,9 per cento, seguite da visitatori provenienti dalla Serbia con il 17,8 per cento, Slovenia 8,9 per cento e Turchia 5,9 per cento. (Seb)