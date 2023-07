Spagna: archiviata indagine Pegasus su spionaggio per "mancata collaborazione di Israele"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magistrato del Tribunale nazionale spagnolo, Jose Luis Calama, ha deciso di archiviare provvisoriamente il caso Pegasus. L'indagine, incentrata sullo spionaggio dei dispositivi mobili del presidente del governo, Pedro Sanchez, e di vari ministri, è stata archiviata a causa della "assoluta mancanza di collaborazione legale da parte di Israele". Come riferisce il quotidiano "El Confidencial", il giudice ha lamentato nelle motivazioni una "impotenza investigativa" che gli impedisce di conoscere la realtà dei fatti, in quanto Israele non ha risposto alla commissione rogatoria inviata dal Tribunale nazionale spagnolo. "A questo punto, questo tribunale può fare poco o nulla per ottemperare alla commissione rogatoria in questione e, quindi, per far progredire la presente indagine”, ha ammesso Calama. (segue) (Spm)