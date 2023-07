Spagna: archiviata indagine Pegasus su spionaggio per "mancata collaborazione di Israele" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rimane solo un possibile canale diplomatico in grado di favorire il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali, il cui esercizio corrisponde al governo, in questo caso, peraltro, vittima del reato oggetto di indagine", ha aggiunto il magistrato spagnolo. A portare l’indagine a un punto morto è stato dunque il fatto che Israele, Paese di origine della società Nso che vende il software spia, non ha risposto alla commissione rogatoria con la richiesta di informazioni. Dall'inchiesta è emerso che il telefono del presidente Sanchez sarebbe stato spiato in almeno cinque occasioni tra ottobre 2020 e dicembre 2021. Per quanto riguarda la ministra della Difesa, Margarita Robles, il suo cellulare sarebbe stato intercettato quattro volte diverse tra maggio e ottobre 2021, mentre quello del ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, due volte tra il 2 ed il 7 giugno 2021. (Spm)