Migranti: ministro croato Grlic Radman, serve soluzione europea ma bisogna agire a monte

- L’immigrazione è un tema europeo perché all’interno dell’Ue va trovata una soluzione, ma serve agire anche in maniera preventiva, andando alle cause del fenomeno. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri ed europei della Croazia, Gordan Grlic Radman, in conferenza stampa oggi ad Ancona dopo la riunione sulla cooperazione nell’Alto Adriatico. “L’Unione europea deve utilizzare le giuste leve e strumenti” in questo senso, ha aggiunto. (Res)