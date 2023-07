Romania: disavanzo dello scambio commerciale con l'estero in calo del 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo dello scambio commerciale della Romania con l'estero è diminuito del 13,4 per cento nei primi cinque mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, arrivando a 11,06 miliardi di euro. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. A maggio le esportazioni ammontavano a 8,64 miliardi di euro e le importazioni a 10,81 miliardi di euro, con un deficit di 2,18 miliardi di euro. Rispetto a maggio 2022, le esportazioni sono aumentate dell'8 per cento mentre le importazioni sono aumentate dello 0,8 per cento. (Rob)