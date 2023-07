Digitale: Greco (Cnf), dall'Avvocatura Italiana un portale basato sull'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale forense "intende realizzare un Portale dell'Avvocatura Italiana, basato sull'intelligenza artificiale, da mettere gratuitamente a disposizione di tutti, degli avvocati, ma anche dei cittadini e dei magistrati". Lo ha detto Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense intervenendo alla sessione di apertura di Talk to the Future Week, la manifestazione su intelligenza artificiale e giustizia, ideata e realizzata dall'Ordine degli Avvocati di Milano. L'intelligenza artificiale "è un tema delicato e attuale - ha continuato il presidente del Cnf - che necessita di riflessioni tecniche e approfondite, analizzando, con competenza e senza timore i possibili scenari futuri, le utilità per la nostra professione e le sue potenzialità applicate al contesto legale e alla tutela dei diritti dei cittadini". "Non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale migliorerà la qualità della vita del genere umano. Come la rivoluzione industriale del 18esimo e 19esimo secolo ha rappresentato un cambiamento di vita e di orizzonti per l'uomo, così la rivoluzione digitale dell'AI costituirà una evoluzione vantaggiosa" ha concluso Francesco Greco.(Com)