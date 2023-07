Sardegna: Unione Europea, le seadas diventano Igp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le seadas, dolce tipico della tradizione sarda, diventano IGP. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di oggi, è stata registrata la denominazione Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna IGP che, secondo i dati aggiornati dell’Osservatorio Qualivita, nel comparto cibo è la numero 145 delle IGP italiane e la numero 323 nel totale delle indicazioni geografiche agroalimentari dell’Italia, nonché la denominazione numero 9 fra le DOP IGP del Cibo per la Sardegna. Lo rileva il deputato Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione della Camera dei Deputati per il quale di tratta di “una bellissima notizia che conferma la qualità e la prelibatezza dei nostri prodotti e l’ottimo lavoro del Governo Meloni con il Ministro Lollobrigida in sede europea e internazionale per proteggere le nostre produzioni da imitazioni e alterazioni”. (Rsc)