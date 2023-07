Energia: Libano, ministro Fayyad auspica avvio esplorazione gas nel blocco 9 da metà agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano auspica che Qatar Energy e TotalEnergies avviino l’esplorazione nel blocco di gas 9, all’interno della Zona economica esclusiva libanese, nella prima metà di agosto e si concluda entro la fine dell’anno. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia ad interim, Walid Fayyad, al quotidiano elettronico libanese “Al Sharq”. “Qualora si scoprissero risorse di gas, il Libano entrerà nella mappa del gas della regione e del mondo, dando maggiore fiducia all’economia”, ha aggiunto. Nell’intervista, Fayad ha sottolineato l'importanza della "presenza del Qatar come partner energetico strategico in Libano che costruisce la fiducia degli investitori e fornisce soluzioni durature per la stabilità in Libano”. “C'è un clima positivo che promette la presenza di quantitativi commerciali di gas, secondo le società partner nell'esplorazione dello Stato libanese, la francese TotalEnergies, l’italiana Eni e QatarEnergy e i giacimenti che osserviamo nei grafici 2D e 3D sono positivi e sono ottimisti circa la presenza di gas”, ha aggiunto il ministro. Il consorzio formato da TotalEnergies, Eni e Qatar Energy detiene di diritti di esplorazione nel blocco 9 nell’offshore libanese. (Lib)