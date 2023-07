Regno Unito-Usa: Sunak, con Biden vogliamo rafforzare cooperazione e sicurezza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden ha lasciato Downing Street dopo circa 40 minuti di colloquio con il primo ministro britannico Rishi Sunak. Il premier britannico ha affermato che entrambi stanno considerando "come rafforzare la cooperazione, la sicurezza economica congiunta a vantaggio dei nostri cittadini". Sia Sunak che Biden parteciperanno al vertice della Nato in Lituania previsto per domani e mercoledì.(Rel)