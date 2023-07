Russia: Rostec raddoppia produzione caccia necessari per operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha raddoppiato la produzione di caccia per le esigenze delle forze coinvolte nell'operazione speciale in Ucraina. Lo ha detto Vladimir Artyakov, il primo vice amministratore delegato del gruppo statale impegnato nella produzione di armi Rostec. "Abbiamo anche raddoppiato il numero di aerei da combattimento commissionati dal ministero della Difesa. Questi sono Su-30, Su-34, Su-35 - sono molto efficaci sul fronte", ha affermato Artyakov in un'intervista al canale "Rossija-24". (Rum)