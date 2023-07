Roma: assessore Patrimonio, "Felicittà" la festa di chi si impegna per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 luglio si svolgerà la seconda edizione degli Stati Generali del Patrimonio di Roma. "Abbiamo deciso di chiamare l'evento 'Felicittà' perché vogliamo raccontare le tante realtà che abitano e rendono vivo il Patrimonio di tutte le romane e dei romani, che vogliamo aprire ed animare sempre di più". Così, in una nota, l'Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi. La città "ha avuto ed ha tuttora bisogno di loro, perché ciascuna delle associazioni, fondazioni, cooperative eccetera rende un servizio fondamentale, che negli anni ha colmato i vuoti lasciati dall'Amministrazione. Sono scuole d'eccellenza, centri di cultura, di arte, di benessere, di accoglienza, luoghi di scambio e di solidarietà, semplicemente dei luoghi unici che per troppo tempo sono stati lasciati soli e che noi vogliamo ringraziare. Sono loro il grande Patrimonio di Roma. Sostenerle, aiutarle, far sì che trovino sempre più spazi è l'obiettivo che ci siamo dati, perché i quartieri e gli spazi rinascono dove ci sono idee e progetti". (Com)