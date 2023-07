© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia metterà a disposizione il proprio saper fare in termini di sminamento per liberare il territorio ucraino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in conferenza stampa oggi ad Ancona dopo la riunione con gli omologhi di Croazia e Slovenia dedicata alla cooperazione nell’Alto Adriatico. (Res)