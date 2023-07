Ungheria-Cina: ministro Nagy incontra Ad Banca commerciale e industriale di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico dell’Ungheria, Marton Nagy, ha incontrato l’amministratore delegato della Banca commerciale e industriale della Cina (Icbc), Liao Lin. Lo ha reso noto su Twitter il portavoce del governo, Zoltan Kovacs. Al centro dell’incontro c’è stata la “promozione delle relazioni finanziarie e della cooperazione nel settore verde e delle infrastrutture”. Le due parti, ha scritto Kovacs, “hanno sottolineato la necessità di una maggiore efficienza energetica e di una produzione interna di energia verde in Ungheria”. “Gli investimenti cinesi in Ungheria sono in crescita, con il potenziale per significativi investimenti esteri diretti nei prossimi anni”, ha concluso il portavoce del governo di Budapest.(Vap)