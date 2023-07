Piemonte 2024: Zangrillo, Cirio candidatura naturale perché garantisce continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che la candidatura di Cirio sia quella naturale perché questo garantisce continuità e la politica ha bisogno di continuità, perché le sfide che dobbiamo affrontare anche in questa Regione sono molto complesse. Lo ha affermato il ministro della Pa Paolo Zangrillo a margine di un incontro organizzato da Atc a Torino, commentando i dubbi emersi sulla ricandidatura di Cirio in Piemonte per le elezioni 2024 dopo le dure parole dette dal presidente dell’Udc Lorenzo Cesa. “Quindi io vedo francamente una coalizione di centrodestra che mi sembra molto decisa nel convergere su Alberto Cirio”, ha concluso. (Rpi)