Libia: confiscati dispositivi per il mining di Bitcoin a Misurata

- I servizi doganali dell'aeroporto internazionale di Misurata, nella Libia occidentale, hanno annunciato il sequestro di una serie di dispositivi per il “mining” di criptovaluta. Il Paese di provenienza dei dispositivi non è stato reso noto, ma nei giorni scorsi la Procura della Repubblica della Libia aveva annunciato l'arresto di 50 persone di nazionalità cinese, con l’accusa di aver “prodotto” cripovalute in una fabbrica di ferro a Zliten. Gli agenti libici hanno trovato siti di mining di criptovalute a Misurata, Zliten e Tripoli e hanno confiscato decine di migliaia di dispositivi legati, oltre ad arrestare i “fabbricanti” di monete virtuali – che generano criptovaluta attraverso complesse operazioni di crittografia - con l'accusa di lavoro non autorizzato in Libia. (Lit)