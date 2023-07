Roma: fiaccolata a 30 anni dagli attentati di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fiaccolata per non dimenticare. Una fiaccolata di memoria e impegno nel trentesimo anniversario degli attentati mafiosi alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro, nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 1993. Appuntamento venerdì 28 luglio, alle ore 00:04, con partenza San Giovanni in Laterano e arrivo a piazza San Giorgio al Velabro promossa da Libera, Roma Capitale e Diocesi di Roma e in collaborazione con l'associazionismo, sindacati, studenti e le forze sociali e istituzionali. Una fiaccolata per ricordare quel mercoledì 28 luglio di trent'anni fa quando alle ore 00:04 un'auto-bomba, collocata nell'angolo tra il Palazzo Lateranense e la testata del transetto della basilica di San Giovanni, esplodeva, seminando distruzione e rovina. L'effetto dell'esplosione raggiunse il palazzo d'abitazione annesso alla Basilica, il Battistero di San Giovanni in Fonte, la Canonica capitolare, alcuni palazzi annessi all'Università Lateranense, l'Ospedale di San Giovanni. (segue) (Com)