Spagna: Partito popolare, oggi cittadini si renderanno conto che c'è alternativa a "sanchismo"

- Durante il dibattito televisivo di questa sera tra il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, i cittadini "si renderanno conto che c'è un'alternativa al sanchismo". Lo ha detto la segretaria generale dei popolari, Cuca Gamarra, in alcune dichiarazioni alla stampa durante un evento elettorale a Logrono, nella regione di La Rioja. "Sarà senza dubbio un dibattito in cui gli spagnoli potranno arrivare a una conclusione: Feijoo non è Pedro Sanchez", ha evidenziato l'esponente del Pp. "Ci sono due modelli. Gli spagnoli decideranno alle urne se volere un presidente del governo che, attraverso la moderazione, sia in grado di unire, o se optare per un maggiore sanchismo e continuare a mantenere la menzogna, la manipolazione e il male", ha concluso Gamarra. (Spm)