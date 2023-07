Scuola: Mi, a ottobre torna il mese dell'educazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottobre è il Mese dell'educazione finanziaria e il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), di cui il ministero dell'Istruzione e del Merito è membro, invita tutti a proporre iniziative destinate a promuovere lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. La sesta edizione del "Mese" ha come slogan "È l'ora dell'educazione finanziaria!". L'educazione finanziaria - si legge in una nota del ministero - potrebbe arrivare presto sui banchi di scuola. È il tempo, non solo per gli studenti ma anche per tutti noi, di impegnarci senza indugio per costruire e rafforzare, giorno dopo giorno, una cultura finanziaria di base che ci aiuti a gestire meglio i nostri risparmi e a scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e risparmiare a fini previdenziali. Un invito importante, rivolto anche alle persone più fragili e vulnerabili - come le donne, le famiglie a basso reddito e i migranti - che possono essere aiutate dall'educazione finanziaria a raggiungere un maggiore benessere finanziario. Le iniziative si terranno dall'1 al 31 ottobre 2023 (Giornata Mondiale del Risparmio) e si svolgeranno sia online che in presenza, attraverso diverse modalità: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco ed eventi di formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini. Confermati anche quest'anno tre importanti appuntamenti nell'ambito del Mese: la Settimana mondiale dell'investitore (World Investor Week, promossa dalla International Organization of Securities Commissions), che si terrà dal 2 all'8 ottobre, la Settimana dell'educazione previdenziale, in programma dal 9 al 14 ottobre e la Giornata dell'educazione assicurativa, che si terrà il 19 ottobre. Lo scorso anno gli eventi organizzati in tutta Italia durante il Mese dell'Educazione Finanziaria sono stati più di 800 e hanno registrato un'ampia adesione. Il Comitato invita a partecipare alla manifestazione associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e ogni altra organizzazione che voglia impegnarsi nel campo dell'educazione finanziaria. "Con il Mese chiamiamo tutti a contribuire all'educazione finanziaria nel nostro Paese," dice Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato Edufin. "Le conoscenze finanziarie sono diventate ancora più importanti, sono una bussola per orientarci in un mondo sempre più complesso. Per questo sono essenziali a scuola e invitiamo tutti a fare iniziative in particolare per i giovani, a partire dai giovanissimi". (Rin)