Banche: Banca Generali, raccolta netta totale a 527 milioni a giugno

- Banca Generali ha realizzato a giugno una raccolta netta pari a 527 milioni di euro portando il valore totale realizzato da inizio anno a 3,3 miliardi di euro, +7 per cento rispetto al corrispondente valore dello scorso anno. Si conferma dunque un trend di crescita forte e costante anche in mese con marcata stagionalità. In termini di prodotto si segnala il buon risultato delle soluzioni gestite pari a 159 milioni di euro a giugno (679 milioni di euro da inizio anno). Nel mese si sono distinti i fondi di casa (120 milioni di euro nel mese) che hanno beneficiato di nuove soluzioni ad investimento protetto e i contenitori finanziari (78 milioni di euro nel mese) sempre molto apprezzati per la personalizzazione del servizio. Aumenta la raccolta nei contenitori assicurativi (53 milioni di euro nel mese) che progressivamente subentra alla domanda di polizze tradizionali (-123 milioni di euro). Il risparmio amministrato nel suo complesso ha mostrato un saldo netto pari a 491 milioni di euro che riflette elementi di eccezionalità quali il collocamento di Btp Valore per un controvalore di 355 milioni di euro da parte della banca e adempimenti fiscali da parte della clientela per 227 milioni di euro (+48 per cento su anno). La domanda di consulenza evoluta si è confermata sostenuta (183 milioni di euro nel mese, 861 milioni di euro da inizio anno) e focalizzata sul risparmio amministrato. Nello specifico, le soluzioni gestite e la consulenza evoluta su risparmio amministrato sono state pari a 333 milioni di euro nel mese (+69 per cento su anno) per un totale di 1,6 miliardi di euro da inizio anno (+33 per cento su anno).(Rin)