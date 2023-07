Germania-Francia: ministro Difesa Pistorius, vogliamo il Sistema di combattimento terrestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Francia “vogliono” il Sistema principale di combattimento terrestre (Mgcs). Per la realizzazione del “carro armato europeo”, gli esperti degli eserciti dei due Paesi elaboreranno un documento comune. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante la conferenza stampa con il collega francese, Sebastien Lecornu, che ha incontrato oggi a Berlino. In particolare, l'esponente del governo federale ha affermato: “Vogliamo questo progetto comune. Fuori dalla fase diplomatica, dentro quella del fare, dell'operatività, dell'attuazione”. A tal fine, ha evidenziato Pistorius, vi è “un chiaro programma” con “la grande fiducia che per la fine di settembre o al più tardi entro l'ultimo trimestre dell'anno” si arriverà al documento sull'Mgcs. Il Sistema principale di combattimento terrestre è un progetto del consorzio per la difesa franco-tedesco Knds, formato da Krauss-Maffei Wegmann (Kmw, Gerrmania) e Nexter Defense Systems (Francia). (Geb)