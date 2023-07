Ucraina: Tajani, Consiglio Nato-Ucraina scelta giusta per futura adesione post guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta più giusta in vista del vertice dell’Alleanza atlantica di Vilnius è quella di “dar vita a un Consiglio Nato-Ucraina per preparare il terreno a una futura adesione” che dovrà avvenire dopo la guerra. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione ad Ancona con gli omologhi di Croazia e Slovenia dedicata alla cooperazione nell’Alto Adriatico. “Sarà fatto di tutto per garantire l’indipendenza dell’Ucraina ma quest’obiettivo deve essere raggiunto anche con passi concreti per ottenere la pace”, ha detto Tajani. (Res)