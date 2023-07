Banche: Mossa (Banca Generali), anche giugno si conferma un mese di forte crescita e qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche giugno si conferma un mese di forte crescita e qualità, nonostante elementi non ricorrenti quali le scadenze fiscali. Lo evidenzia l'Amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. "Le dinamiche del primo semestre - spiega - hanno evidenziato alcuni trend significativi: la qualità dei nostri servizi di investimento a valore aggiunto, quali gestioni patrimoniali e consulenza evoluta; la progressiva normalizzazione dell'andamento del mondo assicurativo, con wrappers stabilmente in terreno positivo e flussi lordi su ramo primo in crescita; flussi su amministrato con focus su scadenze brevi ed iniziative di primario con emissioni Btp superiori alla media storica ma anche la continua attività di sviluppo commerciale, grazie alla nostra piattaforma di emissioni personalizzate su obbligazioni strutturate e certificates. Il dato sulla raccolta diretta, al netto di tasse e Btp Valore è stabile e le scadenze di Pct hanno favorito prodotti a valore aggiunto come l'offerta di fondi della nostra piattaforma lussemburghese. Al giro di boa del semestre siamo soddisfatti della reattività mostrata dai nostri banker nel cogliere i trend di mercato, con la produttività della struttura esistente ai massimi storici, contenendo i fenomeni nel settore legati all'escalation dei tassi e sapendo dialogare al meglio con le famiglie nella pianificazione patrimoniale. Per questa ragione - conclude - guardiamo con fiducia e ottimismo alla seconda parte dell'anno proseguendo spediti nel percorso del nostro piano industriale".(Rin)